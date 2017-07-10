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Новости. Общество
15:59, 10 Июля 2017

В Петрозаводске начался сбор подписей за общегородской опрос по столичному статусу

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Акцию инициировали депутаты Молодежного совета; за один день волонтеры успели собрать около 500 подписей, сообщает Петросовет.

В субботу, 8 июля, в Петрозаводске начался сбор подписей за проведение общегородского опроса о столичном статусе города. Акция стартовала на площади Кирова, где на выходных проходил автомобильный фестиваль Sickest Wekfest.

За один день удалось собрать около 500 подписей.

По мнению депутат Елизаветы Васильевой, при разработке законопроекта о столичном статусе городским депутатам важно заручиться поддержкой петрозаводчан. Именно для этого нужен общегородской опрос.

"Не хотелось бы, чтобы это было мнением 28 депутатов. Вопрос столичного статуса касается каждого жителя Петрозаводска и Карелии. Поэтому я считаю, что максимальное количество людей должно принять участие в опросе, выразить свое мнение. А мы должны учитывать все стороны. Безусловно, без общественного движения в поддержку этой инициативы, без привлечения молодежи у нас ничего не получится. Молодежь тоже живет в нашем городе, у нее есть свое видение. Поэтому если мы вместе спросим мнение горожан, будет только лучше", - сказала Васильева.

С 14 по 23 июля волонтеры будут собирать подписи горожан во всех районах Петрозаводска.

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