В Петрозаводске начинают ловить пьяных водителей

В Карелии и Петрозаводске сотрудники ГИБДД проведут спецоперации по предупреждению ДТП, сообщает ведомство.

В частности, в Карелии в выходные продолжится профилактическая спецоперация "Федеральная дорога". Наряды ДПС будут контролировать дорожную обстановку на трассах в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках дорог.

А в Петрозаводске 14 и 15 октября пройдут профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

С начала года в карельской столице зарегистрировано 13 ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в которых 1 человек погиб, 16 - получили травмы различной степени тяжести.