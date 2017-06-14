11:30, 14 Июня 2017
В Петрозаводске наказали человека, продававшего наркотики через Интернет
По теме
Загрузка...
Ранее судимый гражданин приговорен к лишению свободы за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в городском суде Петрозаводска.
Петрозаводским городским судом вынесен приговор ранее судимому мужчине, который в период с января по февраль 2015 года на территории Петрозаводска, действуя в составе организованной группы, покушался на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети Интернет.
Назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Выбор читателей
09.06.2017, 11:26
13.06.2017, 10:40
13.06.2017, 13:23
07.06.2017, 16:08
07.06.2017, 09:25
Аналитика
13.06.2017 12:48
Политкухня
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что принципиально новое ждет избирателей?
13.06.2017 10:40
09.06.2017 11:26
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
Чтиво
Сегодня 14:47
Частная жизнь
Валентина Николаевна Пивненко отмечает "тихий" юбилей.
Сегодня 09:15
13.06.2017 13:28
09.06.2017 14:57
Медиа
13.06.2017 12:13
Афиша
В театрах (1)
Концерты завтра (1)
детям
В кинотеатрах (10)
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии