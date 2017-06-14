В Петрозаводске наказали человека, продававшего наркотики через Интернет

Ранее судимый гражданин приговорен к лишению свободы за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в городском суде Петрозаводска.

Петрозаводским городским судом вынесен приговор ранее судимому мужчине, который в период с января по февраль 2015 года на территории Петрозаводска, действуя в составе организованной группы, покушался на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети Интернет.

Назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей.