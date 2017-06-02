В Петрозаводске наркоторговец пытался обменять метамфетамин на автомобиль

Полицейские Карелии пресекли поставку в республику крупной партии наркотиков, сообщает республиканское МВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии установили личность предполагаемого наркоторговца. Им оказался 43-летний уроженец Петрозаводска, проживающий в Санкт-Петербурге. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за совершение аналогичных преступлений.

Оперативники задержали подозреваемого во время его очередного приезда из Северной столицы в Петрозаводск после совершения им сделки с предполагаемым покупателем. Мужчина рассчитывал обменять крупную партию наркотиков на автомобиль. Из тайника было изъято около 200 граммов метамфетамина.

В отношении задержанного возбуждены и расследуются три уголовных дела, два из которых связанны со сбытом кокаина, а третье - метамфетамина в крупном размере.

За подобные преступления в качестве максимального наказания УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.