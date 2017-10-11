09:24, 11 Октября 2017
В Петрозаводске нашли подрядчика, который завершит ямочный ремонт
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В Петрозаводске завершается сезонный ремонт дорог, сообщили в администрации города.
Подведены итоги заключительного в этом году аукциона на проведение ямочного ремонта городских дорог.
"Победителем признано ООО "Онегодорстрой". Общий объем запланированных работ – ремонт 2,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы будут начаты в ближайшее время, как только позволят погодные условия", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.
Заключительный этап ямочного ремонта пройдет на Вытегорском шоссе и ряде улиц центральной части Петрозаводска.
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