В Петрозаводске нашли подрядчика, который завершит ямочный ремонт

В Петрозаводске завершается сезонный ремонт дорог, сообщили в администрации города.

Подведены итоги заключительного в этом году аукциона на проведение ямочного ремонта городских дорог.

"Победителем признано ООО "Онегодорстрой". Общий объем запланированных работ – ремонт 2,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы будут начаты в ближайшее время, как только позволят погодные условия", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

Заключительный этап ямочного ремонта пройдет на Вытегорском шоссе и ряде улиц центральной части Петрозаводска.