В Петрозаводске не появятся улицы Есенина и Маяковского

Городская комиссия по культурно-историческому наследию отказалась называть новые улицы в честь знаменитых поэтов.

Члены комиссии, обсудив вчера увековечение памяти карельских ученых, военачальников и предприятий , не одобрили предложение петрозаводчанки Нелли Галушкиной, посчитавшей нужным присвоить улицам в новых микрорайонах города имена Сергея Есенина и Владимира Маяковского. Причина в том, что ни один из этих поэтов не был связан с Петрозаводском или Карелией, рассказали в администрации Петрозаводска.

Тем не менее, комиссия по культурно-историческому наследию поддержала инициативу историка Ильи Герасева, предложившего назвать одну из новых улиц карельской столицы в честь героя Советского Союза, генерала Филиппа Гореленко. Герасев отметил, что военачальник, руководивший обороной Петрозаводска в сентябре 1941 года, принял судьбоносное решение вывести из города войска. Если бы не это решение, красноармейцы, вероятно, попали бы в «котел», а финны в итоге смогли бы дойти до Белого моря и существенно укрепить блокаду Ленинграда.

Не нашло поддержки у членов комиссии и предложение установить памятную доску комсомольцам Карелии на здании Законодательного собрания республики. Против него, в частности, выступил директор Национального музея Михаил Гольденберг, заметивший, что памятные доски устанавливаются в честь умерших людей, тогда как многие члены комсомола до сих пор живы. Авторам идеи предложили подумать над другой формой увековечения памяти организации, столетие которой будет отмечаться в следующем году, сообщает пресс-служба петрозаводской администрации.

Среди одобренных комиссией по культурно-историческому наследию оказалось предложение по установке мемориальной доски в память о карельском литературоведе Эйно Карху. Разместить ее планируют на здании Карельского научного центра РАН на улице Пушкинской. Расходы на изготовление доски готов взять на себя КарНЦ.

Положительное заключение получило также предложение ветеранов Беломорско-онежского пароходства установить информационную доску на улице Ригачина, 7 – там располагалось управление БОП. Расходы на установку и содержание таблички согласилась взять на себя компания, владеющая зданием.