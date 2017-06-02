В Петрозаводске неизвестные обстреляли квартиру в жилом доме

Вечером 1 июня неизвестные обстреляли окна квартиры на Ключевой.

"1 июня в вечернее время из неустановленного оружия обстреляли квартиру на Ключевой, в которой проживают мои родители. Стрельба велась по окнам квартиры. Это происходит уже не первый раз", - сообщает читатель "Столицы на Онего".

По его словам, осенью 2016 года произошел аналогичный случай, на стеклопакете после выстрелов появились сквозные отверстия. Жильцы видели двух мужчин, которые скрылись в подъезде соседнего дома, других людей рядом не было.

В четверг, 1 июня, в квартире находилась сестра мужчины

"Она услышала дважды стук в стекло, подошла к окну, и в этот момент в него ударился какой- то предмет. У соседнего дома сестра увидела мужчин, в руках у был пистолет, именно пистолет и ничто другое", - сообщается в заявлении.

Девушка позвонила по телефону "02" и сообщила о произошедшем, она назвала свой адрес и адрес дома, где стояли мужчины с оружием.

Через 15 минут во двор приехали стражи правопорядка, они подошли к тем самым мужчинам, которые "держали пистолет", а также распивали спиртное.

"Не ясно, чем закончился разговор, но сотрудники полиции ушли, а мужчины остались распивать спиртное, при этом пистолет остался у мужчин. Сотрудники полиции квартиру родителей не посетили", - заявил наш читатель.

В пресс-службе МВД Карелии подтвердили, что заявление о мужчинах с "пневматическим пистолетом". В настоящее время материалы переданы участковому для проведения проверки и вынесения решения.