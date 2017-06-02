В Петрозаводске необходимо демонтировать два гаража

Владельцам самовольно установленных объектов предлагается произвести их демонтаж, пишет администрация Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам двух самовольно установленных гаражей, расположенных в районе дома № 5 по ул. Мурманской, добровольно, своими силами и средствами произвести их демонтаж в срок до 16 июня.