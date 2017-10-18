В Петрозаводске несовершеннолетний угонщик врезался в дом

Найти любителя прокатиться на чужом авто помог бдительный горожанин.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию обратился житель микрорайона Перевалка, который вечером 12 октября вышел на балкон покурить и увидел, как проехавший по дороге автомобиль врезался в дом. Водитель выскочил из машины и спешно скрылся.

Прибывшие на место полицейские вскоре выяснили, что машина была угнана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в угоне и выяснили обстоятельства происшествия. Несовершеннолетний житель карельской столицы вскрыл салон "Жигулей", замкнул провода и отправился в поездку, окончившуюся повреждением транспорта.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранителей в связи с аналогичным правонарушением.