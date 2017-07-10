В Петрозаводске нет желающих занять должность директора лицея №13

Ни одной заявки на замещение должности директора лицея №13, откуда уволили Галину Васильеву, пока не поступило.

Как стало известно, на сегодняшний день 10 июля не поступило ни одной заявки на конкурс на замещение должности директора лицея №13 Галины Васильевой.

Конкурс был объявлен 29 июня, дата окончания приёма документов от соискателей – 26 июля 2017 года в 15.00.

Итоги конкурса на замещение должности директора МОУ "Лицей № 13" будут подведены с 27 июля по 4 августа.

Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку уважаемого учителя. Акция протеста была проведена по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов, который считает, что действия администрации по отношению к Галине Васильевой незаконны и циничны.