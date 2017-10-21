В Петрозаводске ночью на пожаре погибла женщина

Пожар на СКЗ унес жизнь петрозаводчанки, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 21 октября в 2.10 произошел пожар в частном доме в микрорайоне Силикатного кирпичного завода.

К ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска.

Пожар удалось ликвидировать через час, к 3.15.

На месте пожара было обнаружено тело женщины.

На месте происшествия работает полиция.