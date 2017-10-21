09:41, 21 Октября 2017
В Петрозаводске ночью на пожаре погибла женщина
По теме
Загрузка...
Пожар на СКЗ унес жизнь петрозаводчанки, сообщили в МЧС Карелии.
В ночь на 21 октября в 2.10 произошел пожар в частном доме в микрорайоне Силикатного кирпичного завода.
К ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска.
Пожар удалось ликвидировать через час, к 3.15.
На месте пожара было обнаружено тело женщины.
На месте происшествия работает полиция.
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
19.10.2017, 21:30
16.10.2017, 09:18
16.10.2017, 12:10
16.10.2017, 09:41
18.10.2017, 10:10
Аналитика
20.10.2017 11:09
Тема недели
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
20.10.2017 10:25
18.10.2017 14:32
16.10.2017 09:18
Чтиво
20.10.2017 15:43
Без политики
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
16.10.2017 11:12
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Вы пойдете в кино на "Матильду"?
Афиша
Сегодня в городе (24)
детям
Комментарии