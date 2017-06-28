В Петрозаводске ночью обокрали организацию

Полиция раскрыла кражу по горячим следам.

Как сообщили в МВД Карелии, около часа ночи в дежурную часть полиции поступил звонок от граждан, которые заметили, что на территории одной из организаций на Шуйском шоссе ходят подозрительные люди. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

Выяснилось, что злоумышленники, разбив окно, проникли в здание, откуда похитили электрокабель и имущество, принадлежащее юридическому лицу. По горячим следам сотрудники ППС задержали подозреваемых. Ими оказались 35-летний житель Петрозаводска и 44-летний мужчина, проживающий в Пряжинском районе. Все похищенное было изъято.

Задержанный петрозаводчанин ранее уже был судим, также полицейские установили причастность данного фигуранта к краже, совершенной в середине мая в Петрозаводске. Тогда у работницы фирмы, расположенной на Первомайском проспекте, из офиса была похищена сумка с личным имуществом. Также в настоящее время данному гражданину инкриминируется квартирная кража, совершенная в Прионежском районе.