В Петрозаводске ночью произошел сильный пожар

Около двух часов ночи загорелось здание на улице Коммунистов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 01:44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для тушения пожара в неэксплуатируемом здании по адресу ул. Коммунистов д.21. Были задействованы 10 пожарных и 3 единицы техники.

Только в 04.10 пожар был ликвидирован.

В сети появились фото очевидцев, которые зафиксировали пламя и сильный дым над городом в этом районе.