В Петрозаводске объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в тяжком преступлении

Разыскивается скрывшийся от органов дознания Михаил П., сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается скрывшийся от органов дознания Михаил П. 1992 года рождения, который подозревается в тяжком преступлении.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам: (814-2) 739-154, 8-911-415-25-87 или 02 (с мобильного - 102).