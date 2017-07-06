11:00, 06 Июля 2017
В Петрозаводске объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в тяжком преступлении
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Разыскивается скрывшийся от органов дознания Михаил П., сообщили в МВД Карелии.
Отделом полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается скрывшийся от органов дознания Михаил П. 1992 года рождения, который подозревается в тяжком преступлении.
Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам: (814-2) 739-154, 8-911-415-25-87 или 02 (с мобильного - 102).
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