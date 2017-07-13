16:18, 13 Июля 2017
В Петрозаводске объявлен в розыск водитель дорогой иномарки
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Водитель серебристой Toyota Land Cruiser сбил девушку и уехал, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В Петрозаводске 30 июня в 13.27 в районе дома № 4 по ул. Карла Маркса, за Музыкальным театром, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser серебристого цвета совершил наезд на пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя девушка получила травмы.
Водитель с места ДТП скрылся.
Госавтоинспеция Петрозаводска разыскивает водителя данного транспортного средства.
Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят позвонить по тел. 715-900 (дежурная часть ГИБДД).
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