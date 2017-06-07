В Петрозаводске общественники и депутаты одобрили дизайн-проекты благоустройства 42 дворов

Реализация проектов по программе "Комфортная городская среда" начнется в ближайшее время.

Члены Общественной комиссии по обеспечению реализации программы "Комфортная городская среда" в Петрозаводске одобрили 42 дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, об этом сообщили в Петрозаводском городской совете. Соответствующее решение на заседании комиссии, которое состоялось накануне, было принято единогласно.

Проекты предусматривают благоустройство 42 дворов Петрозаводска. Речь идет о ремонте асфальта и асфальтировании проездов, установке скамеек, урн и освещения, озеленении, замене участков ливневой канализации.

Представители городской администрации отметили, что сметы по всем 42 проектам согласованы. В ближайшие несколько недель сотрудники мэрии готовы заключить соглашения о предоставлении субсидий, после чего начнется реализация проектов. Выполнить их нужно до 1 ноября, однако в администрации рассчитывают на более оперативную реализацию.

За одобрение представленных дизайн-проектов проголосовали депутаты Петросовета – Ирина Шарипова, Дмитрий Данильев, Игорь Комаров и Александр Ханцевич.

Ранее общественная комиссия одобрила реализацию в Петрозаводске двух масштабных проектов: дальнейшего озеленения проспекта Ленина и благоустройства парка "Ямка".