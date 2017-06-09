В Петрозаводске один велосипед украли дважды

Пьяный вор лишился добытого имущества и теперь рискует сесть на пять лет.

Как сообщили в МВД Карелии, днем 6 июня в полицию поступило сообщение от жильцов дома по улице Советской. Выяснилось, что злоумышленник похитил велосипед, который был оставлен в подъезде. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний петрозаводчанин, который ранее уже совершал кражу двухколесного транспорта из того же подъезда.

Похищенное изъять не удалось. Как признался задержанный, он взял чужой велосипед и решил на нем прокатиться. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он часто падал и потому спрятал транспорт, собираясь позже вернуться и забрать его. Однако на следующий день велосипеда на месте не оказалось.

Фигурант в своей биографии имеет уже судимости за имущественные преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.