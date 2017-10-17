В Петрозаводске ограбили храм, в котором молился Путин

Злоумышленники ограбили ночью Сретенский храм в микрорайоне Соломенное, где встречал Рождество Владимир Путин.

Как стало известно "Столице на Онего", ночью неизвестные разбили окно храма и пробрались внутрь. Были похищены золотые украшения, которые оставили прихожане на иконе Казанской Божией матери в знак благодарности.

Саму икону они украсть не смогли, так как она находится под бронированным стеклом. При этом злоумышленники пытались его разбить.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Сретенский храм воистину уникальная достопримечательность города Петрозаводска. Он был первой каменной церковью, построенной в 1775 году санкт-петербургским купцом Ильей Кононовым на территории упраздненного древнего Соломенского мужского монастыря. Храм освящен в 1780 году.

В советские годы в Сретенской церкви располагалось сначала общежитие, затем – школа. Возрождение началось в 1996 году, когда храм был возвращен Православной Церкви. Восстановленный Сретенский храм освящен 27 июня 2003 года.

В ночь на 7 января 2009 года председатель Правительства России Владимир Путин встретил светлый праздник Рождества Христова в Сретенском храме города. На вопрос журналиста информационного отдела Петрозаводской и Карельской епархии о впечатлении от Сретенского храма Владимир Путин ответил, что храм ему понравился. Он внимательно выслушал его краткую историю, любуясь благолепием восстановленной древней церкви.