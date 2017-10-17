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Новости. Происшествия
10:16, 17 Октября 2017

В Петрозаводске ограбили храм, в котором молился Путин

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Злоумышленники ограбили ночью Сретенский храм в микрорайоне Соломенное, где встречал Рождество Владимир Путин.

Как стало известно "Столице на Онего", ночью неизвестные разбили окно храма и пробрались внутрь. Были похищены золотые украшения, которые оставили прихожане на иконе Казанской Божией матери в знак благодарности.

Саму икону они украсть не смогли, так как она находится под бронированным стеклом. При этом злоумышленники пытались его разбить.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Сретенский храм воистину уникальная достопримечательность города Петрозаводска. Он был первой каменной церковью, построенной в 1775 году санкт-петербургским купцом Ильей Кононовым на территории упраздненного древнего Соломенского мужского монастыря. Храм освящен в 1780 году.

В советские годы в Сретенской церкви располагалось сначала общежитие, затем – школа. Возрождение началось в 1996 году, когда храм был возвращен Православной Церкви. Восстановленный Сретенский храм освящен 27 июня 2003 года.

В ночь на 7 января 2009 года председатель Правительства России Владимир Путин встретил светлый праздник Рождества Христова в Сретенском храме города. На вопрос журналиста информационного отдела Петрозаводской и Карельской епархии о впечатлении от Сретенского храма Владимир Путин ответил, что храм ему понравился. Он внимательно выслушал его краткую историю, любуясь благолепием восстановленной древней церкви.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2017-10-17 13:35:41
не иначе, оппозиция?! на ином СМИ даже со страху понаписали, что СЛЕДОВ не оставили....
Observer
2017-10-17 12:31:49
Это чудотворный образ Богородицы. Я сам перед молился.
Слава Богу, что образ не удалось им украсть.
Ироды,
Неравнодушный
2017-10-17 10:53:58
Во бухла накупят.
User
2017-10-17 10:53:23
Бог дал, бог взял.
кир
2017-10-17 10:50:59
Наши люди.
michail
2017-10-17 11:28:23
кир, пороть тебя надо вместе с ними.
кир
2017-10-17 12:56:30
michail, ты больной и бездельник. Ещё попиши своих скучных "шедевров" и получишь полную характеристику о том, даже чего не подозреваешь. Язык мой - враг мой. :)
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