В Петрозаводске ограничат движение транспорта

В связи с празднованием Дня города вводится временное ограничение движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска информирует о временном ограничении движения транспорта в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

Запрещено движение всех видов транспортных средств

С 9.00 24 июня до 1.00 25 июня:

- по пр. Карла Маркса - от причала на Онежской набережной до ул. Пушкинской,

- по пр. Ленина - на участке от ул. Куйбышева до Онежской набережной,

- по Онежской набережной - на участке от ул. Еремеева до пр. Ленина,

- по ул. Еремеева - от Онежской набережной до заезда на парковочную площадку администрации Петрозаводска,

- по ул. Пушкинской - от пр. Ленина до пр. Карла Маркса,

- по ул. Германа Титова от ул. Пушкинской до ул. Куйбышева.

С 12.00 24 июня до 01.00 25 июня:

- по ул. Федосовой - от моста через р. Неглинка до ул. Малой Слободской,

- по ул. Малой Слободской - от ул. Федосовой до ул. Куйбышева,

- по Неглинской набережной - от ул. Федосовой до ул. Куйбышева,

- по ул. Куйбышева - от ул. Малая Слободская до Неглинской набережной.

Запрещена остановка всех видов транспортных средств с 18.00 23 июня до 1.00 25 июня:

- по пр. Ленина - от Онежской набережной до ул. Куйбышева,

- по ул. Пушкинской - от пр. Ленина до пр. Карла Маркса,

- по ул. Германа Титова - от ул. Пушкинской до ул. Куйбышева,

- по ул. Еремеева - от ул. Куйбышева до Онежской набережной,

- по Онежской набережной от ул. Еремеева до пр. Ленина,

- по четной стороне ул. Куйбышева - от ул. Еремеева до ул. Малая Слободская,

- по пр. Карла Маркса - от причала на Онежской набережной до ул. Пушкинской,

- по ул. Еремеева - на участке от ул. Куйбышева до подъезда на парковочную площадку «Онего Палас»,

- по пер. Озерному - от ул. Федосовой до ул. Кирова.

Запрещена остановка всех видов транспортных средств и ограничена скорость движения транспорта с 12.00 до 15.00 24 июня по Соломенскому шоссе у кладбища Пески.

Ограничено движение всех видов транспортных средств

С 09.00 до 09.45 24 июня:

- на время прохождения колонны по ул. Луначарского от пр. Карла Маркса до набережной Гюллинга.

С 14.00 до 15.00 24 июня:

- на время прохождения колонны по ул. Правды от пр. Карла Маркса до ул. Казарменской,

- по ул. Луначарского от пр. Карла Маркса до набережной Гюллинга,

- по пр. Карла Маркса от ул. Пушкинской до ул. Куйбышева.

С 09.00 24 июня до 01.00 25 июня:

- по ул. Еремеева от ул. Куйбышева до заезда на парковочную площадку Администрации Петрозаводского городского округа.

Открыто двухстороннее движение транспортных средств

С 09.00 24 июня до 01.00 25 июня:

- по ул. Еремеева на участке от ул. Куйбышева до подъезда на парковочную площадку администрации Петрозаводска (для транспорта, обеспечивающего проведение праздника).

С 12.00 24 июня до 01.00 25 июня:

- по ул. Еремеева на участке от ул. Куйбышева до подъезда на парковочную площадку "Онего Палас",

- по пер. Озерному от ул. Федосовой до ул. Кирова.

В связи с проведением 8 июля ежегодного автомобильного фестиваля "Сикест" запрет на движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова продлевается до 08.00 11 июля. По пр. Карла Маркса на участке от ул. Пушкинской до ул. Правды с 08.00 3 июля до 01.00 11 июля запрещено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного.