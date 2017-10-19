В Петрозаводске опавшие листья убирает машина-пылесос

Очистка территории города от опавшей листвы ведется в соответствии с утвержденным графиком, заявили в городской администрации.

"В рамках муниципального контракта на содержание дорожно-мостового хозяйства города компания "ТехРент" производит уборку опавшей листвы с проезжей части, тротуаров и газонов. С проезжей части улиц уборка производится при помощи машины-пылесоса", - сказала замммэра Юлия Мизинкова.

С тротуаров и газонов листву убирают как при помощи спецтехники, так и вручную. Уборка производится в соответствии с графиком, предусмотренным в контракте. Однако если есть заявления от жителей о том, что на какие-то участки осыпалось много листьев, представители "ТехРента" выезжают для их уборки вне графика.

Сообщать об участках, сильно усыпанных палой листвой, следует по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 051.