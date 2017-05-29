В Петрозаводске оппозиционеры вышли на "прогулку свободных людей"

В столице Карелии, как и в некоторых других российских городах, накануне состоялась "прогулка свободных людей".

В Петрозаводске оппозиционеры (числом чуть более десятка) собрались в воскресенье на площади Гагарина у Биг-Бена и прогулялись по центру города.

Цель "прогулки" обозначалась так: "гуляем, знакомимся, общаемся и объединяемся".

"Призываем всех свободомыслящих и неравнодушных жителей Карелии, независимо от религиозных, партийных, национальных и пр. других признаков выходить на улицу и заявлять открыто о своей гражданской позиции, о том, что нам не безразлично, какое будущее ждёт наших детей".