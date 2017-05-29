07:15, 29 Мая 2017
В Петрозаводске оппозиционеры вышли на "прогулку свободных людей"
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В столице Карелии, как и в некоторых других российских городах, накануне состоялась "прогулка свободных людей".
В Петрозаводске оппозиционеры (числом чуть более десятка) собрались в воскресенье на площади Гагарина у Биг-Бена и прогулялись по центру города.
Цель "прогулки" обозначалась так: "гуляем, знакомимся, общаемся и объединяемся".
"Призываем всех свободомыслящих и неравнодушных жителей Карелии, независимо от религиозных, партийных, национальных и пр. других признаков выходить на улицу и заявлять открыто о своей гражданской позиции, о том, что нам не безразлично, какое будущее ждёт наших детей".
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