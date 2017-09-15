В Петрозаводске оштрафовали управляющую компанию

Организация не защитила жильцов от грызунов.

Петрозаводский городской суд удовлетворил требования территориального Управления Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности ООО "Гарантия-Плюс" за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 6.3, ст. 6.4 КоАП РФ.

В мае 2017 года в жилом доме № 2 по пр. Октябрьскому и на прилегающей к нему территории управляющая организация "Гарантия-Плюс" нарушила ряд статей Федерального закона от №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ряда пунктов "Санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дератизационных мероприятий", и пункта СанПиН 2.1.2.2645-10.

Общество не обеспечило выполнения инженерно-технических мероприятий по защите дома от грызунов, не создало для них условия, препятствующие их миграции в жилом доме. В стенах были негерметизированные места прохода коммуникаций в потолке и в стене в подвальном помещении, отверстия на стыке стены и грунта у подъезда и над лестничными маршами, на крыльце и в стыке крыльца и стены.

Кроме того, Обществом не были проведены профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов, дератизационные мероприятия (обследование, дератизация, контроль эффективности дератизации) на прилегающей к дому территории, о чем свидетельствуют отверстие в асфальтовом покрытии у канализационного люка у 2 подъезда, а также жилые норы грызунов в бетонной плите вокруг канализационного люка у контейнерной площадки № 1131.

Суд пришел к выводу о доказанности вины ООО "Гарантия-Плюс" в совершении административных правонарушений и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.