В Петрозаводске оштрафован конкурсный управляющий, затянувший процедуру банкротства

По представлению прокурора конкурсный управляющий наказан за бездействие, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения законодательства о несостоятельности в деятельности конкурсного управляющего ООО "Север-строй".

В силу требований закона конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника и провести инвентаризацию такого имущества в разумные сроки.

Вместе с тем, как установила прокуратура, конкурсным управляющим ООО "Север-Строй", несмотря на наличие у предприятия транспортных средств, самоходной техники, объектов недвижимости, инвентаризация имущества в разумные сроки не проведена. Инвентаризация была начата спустя шесть месяцев после открытия конкурсного производства и до настоящего времени не завершена.

Определением Арбитражного суда Республики Карелия бездействие конкурсного управляющего, выразившееся в затягивании проведения инвентаризации имущества, признано незаконным.

Кроме того установлено, что конкурсным управляющим нарушаются сроки размещения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, информации, подлежащей обязательному опубликованию.

Учитывая, что ООО "Север-строй" имеет задолженность по заработной плате на общую сумму 5 миллионов рублей, ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим своих обязанностей влечет препятствия к реализации имущества и взысканию денежных средств, и тем самым нарушает трудовые права работников на получение заработной платы и права кредиторов на погашение их требований.

В связи с выявленными фактами бездействия конкурсного управляющего прокуратура Петрозаводска внесла руководителю Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" представление об устранении нарушений законодательства и несостоятельности (банкротстве).

Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, дисциплинарным комитетом Ассоциации арбитражный управляющий привлечен к дисциплинарной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.