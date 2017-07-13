В Петрозаводске откроется еще один детский сад

Прежде находившееся в частной собственности здание на ул.Ленинградской вновь сможет принять детей, сообщили в администрации Петрозаводска.

Открытие нового дошкольного учреждения на 210 мест планируется на начало предстоящего учебного года

Глава Петрозаводска приняла участие в совещании, которое провел в здании реконструированного детского сада на улице Ленинградской помощник полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Павел Федосеев.

Прежде находившееся в частной собственности здание вновь сможет принять ребятишек. В настоящее время вокруг детского сада благоустроена территория, установлены детские площадки, завершаются внутренние работы и установка оборудования, начата подготовка перевода здания с республиканского уровня в муниципальную систему образования.

"Появление детских учреждений такого уровня позволит кардинально решить проблему предоставления мест очередникам, а с открытием этого садика мы сможем значительно разгрузить очередь в районе улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта, которая здесь составляет порядка трехсот детей", - отметила в ходе совещания Ирина Мирошник.

Помощник полпреда и участники совещания оценили качество работ, высказали замечания. Теперь подрядчику предстоит до наступления осени завершить все работы, а органам власти – совместно оформить передачу детского учреждения.