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Новости. Культура
10:19, 04 Октября 2017

В Петрозаводске открылись курсы карельского языка

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Карельский язык нужен и для того, чтобы знать о грибных и рыбных местах.

Торжественное открытие курсов карельского языка состоялось 2 октября в Центре национальных культур и народного творчества. Проведение курсов для всех желающих познакомиться с карельским языком и культурой уже стало традицией. Поэтому и в этот раз на открытии было многолюдно, в большом зале Центра национальных культур звучала карельская речь.

Для одних изучение карельского языка – это возвращение к своим корням, другие хотят лучше узнать историю и культуру края, в котором живут. А в целом желание прийти на курсы свидетельствует о чувстве ответственности перед будущим поколением за сохранение языка и культуры своего народа.

С приветственным словом от имени правительства Республики Карелия к собравшимся обратился министр национальной и региональной политики Сергей Киселев, который отметил, что сегодня в Карелии многое делается для развития и популяризации карельского языка и пожелал всем участникам курсов и преподавателям успехов, интересной и творческой работы. Кроме того, министр передал необходимую для курсов литературу на ливвиковском и собственно карельском наречиях карельского языка.

Перед зрителями выступили фольклорные группы народного хора "Oma pajo" – "Kesräjäine" и "Härkin», которые исполнили песни на карельском языке. А самые юные участники церемонии открытия Леша Огнев и Федя Овчинников рассказали о десяти причинах, по которым обязательно нужно изучать карельский язык. Среди них – возможность читать книги, газеты, смотреть фильмы и программы на карельском, тренировка памяти, а также возможность на родном языке узнавать у жителей карельских деревень о самых грибных местах леса и о том, какая рыба водится в озере.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2017-10-04 10:29:07
Григорьев ,жизнь карелов проходит без тебя интересно и познавательно , а ты и не нужен там,
Гость
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