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08:45, 01 Июня 2017

В Петрозаводске открывается клиника, где к пациентам будут относиться, как к родственникам

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Пациент звонит нам, мы открываем операционную и бесплатно принимаем пострадавшего.

При обращении в глазную клинику пациент заключает договор, где оговорены все нюансы, что мы используем самые лучшие расходные материалы, все операции записываются на видео, чего нет нигде в Карелии. Каждый пациент может попросить себе видеозапись своей операции и увидеть ее сам.

Если у него будут сомнения в качестве услуги или расходного материала, все можно будет посмотреть с экспертом на видео, тем более что радужная оболочка у человека, как отпечаток пальца, ее нельзя заменить, фальсифицировать запись. Такая услуга по предоставлению записи операции не входит в стандарт помощи, в России такого вообще нигде нет.

После проведения операции у нас есть бесплатная услуга для пациентов: мы даем личный телефон доктора, который оперировал, и мой личный контакт.

И если у человека случится какая-то экстренная ситуация, то он всегда может обратиться за помощью. Например, человек поехал после операции и попал в аварию, повредил глаз. В таком случае маловероятно, что в больнице скорой помощи будет специалист-офтальмолог, который окажет адекватную помощь при повторном повреждении глаза. В таком случае пациент звонит нам, мы открываем бесплатно операционную и принимаем пострадавшего. И бесплатно приводим глаз в порядок. Нельзя сказать, что эта услуга пользуется спросом, за многие годы я помню только 2 или 3 случая, но они были нужны.

Руководитель клиники отмечает, что пациент должен проявлять социальную ответственность, то есть не беспокоить доктора в 3 часа ночи из-за того, что забыл, какие капли надо принимать. Нельзя дергать людей после окончания рабочего дня. То, что мы даем телефон доктора пациенту, - это услуга, так работает наша клиника. Мы работаем с пациентами, как с родственниками.

Где находится офтальмологический центр Карелии, как записаться на прием к врачу, есть ли возможность получить услуги врача-специалиста по полису обязательного медицинского страхования – на эти и другие вопросы можно найти ответы в материале "Смотри во все глаза".

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