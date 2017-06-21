Новости. Экономика
09:09, 21 Июня 2017

В Петрозаводске отменены конкурсы по строительству новых дорог более чем на 406 млн рублей

По теме

Доходы населения Карелии продолжают падать даже без учета инфляции
21.06.17 09:51
Прожиточный минимум для населения Карелии снова начал расти
21.06.17 09:35
Суббота 24 июня — День открытых дверей на Древлянке-8
21.06.17 09:32
Все новости
Загрузка...

Антимонопольная служба отменило ряд торгов Управления капитального строительства РК из-за нарушений в оформлении аукционной документации, сообщает региональное управление ведомства.

Комиссия УФАС, рассмотрев жалобы ООО "Служба Заказчика" (Санкт-Петербург) на действия Управтодора отменила два конурса учреждения.

Первый предполагал строительство дороги по улице Сыктывкарской на участке от улицы Чкалова до Лесного проспекта с начальной ценой контракта 136,4 млн рублей.

Второй конкурс размещался для выбора подрядчика по разработке проектно-сметной документации и строительства дороги по Лососинскому шоссе от улицы Попова до второго полукольца в жилом районе Древлянка II с начальной ценой контракта 269,8 млн рублей.

"Положения документации об аукционе в отношении ряда товаров предусматривают указание конкретных показателей результатов испытаний, методов таких испытаний, а также химического, компонентного состава товаров (материалов). Указанные действия нарушают статьи закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения", - отмечают в ведомстве.

По теме

Доходы населения Карелии продолжают падать даже без учета инфляции
21.06.17 09:51
Прожиточный минимум для населения Карелии снова начал расти
21.06.17 09:35
Суббота 24 июня — День открытых дверей на Древлянке-8
21.06.17 09:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-06-21 10:33:25
Всех в отставку в унитаз.

Штаны по креслам протирая
Зарплаты, премии гребя себе.
Никто из них не отвечает
Как впрочем и по всей Стране.

Предела нет по бес пределу
Из года в год все через зад.
Элементарного порядка не добившись
Все катится в большущий унитаз .


эдуард3
2017-06-21 10:12:03
Как всегда все через задницу, в зиму начнут делать.
rooty
2017-06-21 10:10:07
Опять к октябрю определятся и начнут работы. В ноябре снег и так уже все ямы заделает. А к апрелю свежий асфальт снова растает, как обычно. Пример: Красноармейская. Так что особого смысла ремонтировать осень вообще нет, поскольку асфальт зиму не переживает. Ремонтируйте весной, путь автолюбители хоть летом порадуются! Ан-нет, весной нельзя. За лето же все косяки всплывут, придётся переделывать.
Гарик
2017-06-21 10:06:17
Откатов нет и работать никто не хочет на дорогах. Дожили.
Гарик
2017-06-21 10:05:26
За такие деньги проще самим жителям сделать себе дорогу.))
12345
2017-06-21 09:47:05
И тут "заминка"? "Второй конкурс размещался для выбора подрядчика по разработке проектно-сметной документации для строительства дороги по Лососинскому шоссе от улицы Попова до второго полукольца в жилом районе Древлянка II с начальной ценой контракта 269,8 млн рублей" Это 270 млн руб только на проектную документацию?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге

Аналитика

19.06.2017 12:35
Обществоведение
Плач над Сямозером
В воскресенье 18 июня на берегу Сямозера плакали родители, чьи дети погибли год назад, выйдя в свой последний поход из лагеря смерти.
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 12
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 9
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Вся аналитика

Чтиво

20.06.2017 12:08
Личное мнение
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 16
15.06.2017 12:00
"Я шумиху не люблю" 14
14.06.2017 14:47
архив чтиво

Медиа

Сямозеро 18 июня 2017 года
19.06.2017 14:43
все фото и видео

Афиша

В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Считаете ли вы, что в Петрозаводске стало чище?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»