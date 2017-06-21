В Петрозаводске отменены конкурсы по строительству новых дорог более чем на 406 млн рублей
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Антимонопольная служба отменило ряд торгов Управления капитального строительства РК из-за нарушений в оформлении аукционной документации, сообщает региональное управление ведомства.
Комиссия УФАС, рассмотрев жалобы ООО "Служба Заказчика" (Санкт-Петербург) на действия Управтодора отменила два конурса учреждения.
Первый предполагал строительство дороги по улице Сыктывкарской на участке от улицы Чкалова до Лесного проспекта с начальной ценой контракта 136,4 млн рублей.
Второй конкурс размещался для выбора подрядчика по разработке проектно-сметной документации и строительства дороги по Лососинскому шоссе от улицы Попова до второго полукольца в жилом районе Древлянка II с начальной ценой контракта 269,8 млн рублей.
"Положения документации об аукционе в отношении ряда товаров предусматривают указание конкретных показателей результатов испытаний, методов таких испытаний, а также химического, компонентного состава товаров (материалов). Указанные действия нарушают статьи закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения", - отмечают в ведомстве.
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