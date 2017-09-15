В Петрозаводске отметят главный семейный праздник

День святых Петра и Февронии отпразднуют в парке собора Александра Невского.

На территории кафедрального собора князя Александра Невского и в прилегающей парковой зоне 17 сентября с 13.00 до 17.00 состоится семейный праздник - День святых Петра и Февронии.

В программе - молебен перед иконой с частичкой мощей благоверных святых Петра и Февронии на территории Александро-Невского Собора, праздничный концерт, торжественное награждение архиерейскими грамотами многодетных семей и супружеских пар, состоящих в браке долгие годы, семейные мастер-классы, анимационные площадки для детей, карусели, мыльные пузыри, детские аттракционы, спортивные станции "Мама, папа, я", ремесленные ряды, фольклорные площадки, русская кухня.

Праздник поводится по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.