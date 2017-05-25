В Петрозаводске отметят международный День соседей

В честь праздника депутат Петросовета Дмитрий Данильев предложил организовать субботник.

Как сообщается на сайте Петросовета, 27 мая в честь Международного дня соседей в Петрозаводске состоится городской субботник в рамках реализации федеральных партийных проектов "Городская среда" и "Школа грамотного потребителя".

В этот день в 15.00 на Кондопожской аллее будут организованы мероприятия для детей: чаепитие и игра с аниматорами. Также состоятся открытые общественные обсуждения актуальных жилищных вопросов и совместные мероприятия по уборке и благоустройству дворовых территорий.

Желающие принять участие в мероприятии могут обратиться с вопросами к депутату Петросовета Дмитрию Данильеву - региональному координатору федерального партийного проекта "Школа грамотного потребителя партии "Едина Россия", члену постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, по телефону - 89602141230.