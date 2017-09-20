В Петрозаводске отправили под суд крупного наркодилера

Следственное управление МВД Карелии направило в суд уголовное дело в отношении члена банды, торговавшей "спайсами" в Петрозаводске, сообщает ведомство.

В качестве обвиняемого по уголовному делу привлечен 34-летний ранее неоднократно судимый житель Карелии, сам являющийся потребителем наркотиков. Он обнаружил в интернете возможность торговать наркотиками, работая "закладчиком" "спайсов". Из тайника он забирал наркотики, фасовал их, и распределял по указанным точкам в Петрозаводске. Деньги от организатора поставок он получал через электронные переводы.

Обвиняемый был задержан сотрудниками УМВД России по Петрозаводску. При нем были обнаружены приготовленные для помещения в тайники разовые дозы "спайсов". Кроме того, сотрудниками полиции были изъяты синтетические наркотические вещества как из сделанных обвиняемым "закладок", так и по месту его жительства, общей массой более 100 граммов.

В ходе следствия обвиняемый содержался под стражей был наложен арест на принадлежащие ему финансы, являющиеся преступным доходом от сбыта наркотиков.

Действия обвиняемого квалифицируются как покушение на сбыт наркотиков организованной группой, совершенное в крупном размере. В соответствии с действующим законодательством ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.