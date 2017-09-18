В Петрозаводске отпраздновали День Петра и Февронии

На празднике наградили многодетные семьи и супругов, проживших в браке более 40 лет.

Семейный праздник День Петра и Февронии состоялся 17 сентября в Александро-Невском кафедральном соборе.

В этом году он совпал с торжествами по поводу 790-летней годовщины крещения карелов. Поэтому концертную программу на площадке перед Александро-Невским кафедральным собором открыл карельский народный хор "Оmа раjо" ("Родная песня"). Перед гостями праздника выступили ансамбль казачьей песни "Алатырь", вокальный дуэт "Семнадцатое лето" (Валентин Резник и Олег Орлов), хор русской песни "Заонежские узоры", музыкальный коллектив семьи клирика Екатерининской церкви города Петрозаводска иерея Николая Белова, баянист из Пряжи Серафим Кукушкин, творческое объединение "Дар". Гостем праздника стала певица и композитор из Санкт-Петербурга, автор и исполнитель православных песен, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов из Лилия Евсеева.

Традиционным для праздника стало награждение архиерейскими грамотами многодетных семей и супругов, проживших в браке более 40 лет. В этом году награды удостоены семьи Александра Яковлевича и Натальи Геннадьевны Фарутиных, Виктора Васильевича и Галины Васильевны Шалгуновых, Павла Михайловича и Бетси Энн Притуп.

Семью Шалгуновых также поздравили заместитель главы Республики Карелия по региональной политике Владимир Любарский с супругой, вручив памятный подарок.

"Пусть пример святой жизни Муромских святых помогает вам соблюдать свою домашнюю церковь в мире, любви, благочестии, целомудрии и чистоте", - обратился к награжденным митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Для детей были организованы карусели, батут, мастер-класс по изготовлению цветов из салфеток. На площадке работали ремесленные ряды, а представители общества украинской культуры "Калина" создали в шатре настоящее подворье – с национальной вышивкой, "Музеем в чемодане", книгами, бутербродами с салом, варениками, пирожками.

Завершили праздник звонари Александро-Невского кафедрального собора Ольга Ланцова и Екатерина Ишукова.