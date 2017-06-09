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12:40, 09 Июня 2017

В Петрозаводске озеленили еще одну улицу

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На улице Мерецкова высадили 30 рябин и тополей, сообщили в Петросовете.

В озеленительной акции, приуроченной к Дню республики, поучаствовала депутат Петросовета Ирина Шарипова.

8 июня на улице Мерецкова в Петрозаводске прошла озеленительная акция, приуроченная к Дню республики. Участие в ней приняли школьники, волонтеры, сотрудники городской администрации и представители Петросовета.

Участники акции высадили 30 саженцев крупномерных деревьев – кленов и рябин. Раньше на их месте стояли тополя, представлявшие опасность для прохожих и признанные аварийными.

Депутат Петросовета Ирина Шарипова подчеркнула, что акция прошла в рамках масштабного проекта "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". Главная его цель – сделать город чистым и красивым.

Следующая подобная акция состоится 12 июня. Она будет приурочена к Дню России.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2017-06-09 13:38:39
И не тополей. И, судя по фото, они их так в мешках и закопали?!
Надо как-то аккуратнее в публикациях, уважаемые!
новый
2017-06-09 13:23:31
Не 30. Можете посчитать для интереса.
Онего
2017-06-09 13:33:19
новый, ну значит не верь своим глазам. А в акте значит 30 и по 8000.
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