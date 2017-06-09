В Петрозаводске озеленили еще одну улицу

На улице Мерецкова высадили 30 рябин и тополей, сообщили в Петросовете.

В озеленительной акции, приуроченной к Дню республики, поучаствовала депутат Петросовета Ирина Шарипова.

8 июня на улице Мерецкова в Петрозаводске прошла озеленительная акция, приуроченная к Дню республики. Участие в ней приняли школьники, волонтеры, сотрудники городской администрации и представители Петросовета.

Участники акции высадили 30 саженцев крупномерных деревьев – кленов и рябин. Раньше на их месте стояли тополя, представлявшие опасность для прохожих и признанные аварийными.

Депутат Петросовета Ирина Шарипова подчеркнула, что акция прошла в рамках масштабного проекта "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". Главная его цель – сделать город чистым и красивым.

Следующая подобная акция состоится 12 июня. Она будет приурочена к Дню России.