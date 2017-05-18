В Петрозаводске пенсионер обокрал больницу и пациентов

Ранее судимый пенсионер приговорен к лишению свободы за кражи, сообщается на сайте Петрозаводского городского суда.

Согласно материалам дела, в 2016 году мужчина похитил алкотестер в одном их медицинских учреждений Петрозаводска, а кроме того дважды воровал имущество пациентов больниц, где сам находился на лечении.

В пользу потерпевших взыскано свыше 90 тысяч рублей.

Пенсионер приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима.