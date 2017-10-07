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Новости. Политика
17:57, 07 Октября 2017

В Петрозаводске перед началом акции в поддержку Навального полиция снова задержала блогера Трунова

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Об этом "Столице на Онего" сообщил сын оппозиционера.

Как рассказал сын оппозиционного блогера, Алексей Трунов должен был принять участие в акции в поддержку Навального, проведение которой намечено на 18 часов на площади Кирова. Однако, незадолго до этого он перестал выходить на связь и, как выяснилось, до места проведения акции не дошел. Позднее подтвердилось, что его задержала полиция.

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