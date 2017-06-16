11:29, 16 Июня 2017
В Петрозаводске пешеходный мост закроют на 3 месяца
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Мост перекроют из-за ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей, сообщили в в пресс-службе компании "ТГК".
С 16 июня по 15 сентября 2017 года в районе Древлянской набережной, на участке от тренажерной площадки до моста через реку Лососинка, энергетики проведут работы по реконструкции участка магистральных тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения жителей Кукковки, Голиковки и строящегося Кадетского корпуса. Движение по пешеходному мосту будет закрыто.
Подача горячего водоснабжения потребителям будет осуществляться в штатном режиме.
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