В Петрозаводске пешеходный мост закроют на 3 месяца

Мост перекроют из-за ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей, сообщили в в пресс-службе компании "ТГК".

С 16 июня по 15 сентября 2017 года в районе Древлянской набережной, на участке от тренажерной площадки до моста через реку Лососинка, энергетики проведут работы по реконструкции участка магистральных тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения жителей Кукковки, Голиковки и строящегося Кадетского корпуса. Движение по пешеходному мосту будет закрыто.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет осуществляться в штатном режиме.