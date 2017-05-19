В Петрозаводске пьяная женщина укатила чужую коляску

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16:54, 19 Мая 2017

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Имущество было оставлено в подъезде и не защищено "противоугонкой".

Как сообщили в МВД Карелии, в ночь с 7 на 8 мая в подъезде жилого дома была оставлена детская прогулочная коляска, которая не была пристегнута. Наутро семья обнаружила пропажу и обратилась в полицию, оценив причиненный ущерб в 4,5 тысячи рублей.

Раскрыть преступление помогли записи видеокамер, которыми был оборудован дом. Оперативники установили подозреваемую – ранее судимую 36-летнюю жительницу города. Выяснилось, что она побывала в гостях у знакомых, где приняла значительное количество спиртного. Покинув квартиру приятелей, она заметила чужую коляску и укатила ее, а затем продала.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что места общего доступа не являются надежным местом хранения личного имущества. Учитывая, что покупка детской коляски зачастую является серьезной нагрузкой для семейного бюджета, необходимо тщательнее заботиться о сохранности подобных приобретений.  

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