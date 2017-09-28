В Петрозаводске планируют перерабатывать осадок с очистных сооружений

После реконструкции на канализационно-очистных сооружениях работает пилотная установка, перерабатывающая ил.

- Переработку ила мы начинаем с очень влажным осадком, сушим его до 90-95 процентов, - сказал представитель итальянской компании-партнера "Джиотто Уотер" Энцо Гино. – После этого он может быть использован в сельском хозяйстве в качестве удобрения, а также как топливо – потом что у него очень высокая калорийная ценность.

Пока эти процессы происходят на небольшой пилотной установке, впоследствии на предприятии предполагают установить гораздо большие мощности. Это позволит в четыре раза уменьшить количество отходов, которые вырабатывают очистные сооружения сейчас. Конечно же, вопросы требуют дополнительной проработки, поскольку, например, использование высушенного ила в качестве удобрения требует сертификации. Однако эти технологии уже используются в Европе, в частности, итальянскими партнерами "РКС", и при воле и желании руководства нашей республики их можно использовать и в Карелии. В настоящее же время отходы складируются на территории КОС, где "отлеживается" в течение 3-7 лет, а затем его вывозят на полигоны. Сейчас самосвалы ежедневно делают на свалку по 7 рейсов, за каждый из которых вывозят 5 тонн отходов.

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