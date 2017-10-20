12:43, 20 Октября 2017
В Петрозаводске под мостом найден голый мужчина
По теме
Загрузка...
Бойцы Росгвардии Карелии нашли у Неглинки голого мужчину в носках и вызвали врачей.
Вчера в начале седьмого утра наряд вневедомственной охраны был направлен в район Неглинской набережной.
На месте сотрудники Росгвардии нашли гражданина, который сообщил, что заметил лежавшего под мостом у самой воды мужчину, которому, судя по всему, требовалась помощь.
Сотрудники вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина не мог объяснить, кто он, и явно не ориентировался в обстановке. Из одежды на нем было бельё и носки. На теле – ссадины и синяки.
Личность мужчины и обстоятельства выясняются.
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
19.10.2017, 21:30
16.10.2017, 09:18
16.10.2017, 12:10
16.10.2017, 09:41
Аналитика
Сегодня 11:09
Тема недели
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
Сегодня 10:25
18.10.2017 14:32
16.10.2017 09:18
Чтиво
16.10.2017 11:12
Личное мнение
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Вы пойдете в кино на "Матильду"?
Афиша
Сегодня в городе (16)
детям
Комментарии