В Петрозаводске под мостом найден голый мужчина

Бойцы Росгвардии Карелии нашли у Неглинки голого мужчину в носках и вызвали врачей.

Вчера в начале седьмого утра наряд вневедомственной охраны был направлен в район Неглинской набережной.

На месте сотрудники Росгвардии нашли гражданина, который сообщил, что заметил лежавшего под мостом у самой воды мужчину, которому, судя по всему, требовалась помощь.

Сотрудники вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина не мог объяснить, кто он, и явно не ориентировался в обстановке. Из одежды на нем было бельё и носки. На теле – ссадины и синяки.

Личность мужчины и обстоятельства выясняются.