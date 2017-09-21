В Петрозаводске подготовят волонтеров для помощи особым детям

За 10 занятий в школе участники научатся правильно общаться с детьми, имеющими инвалидность.

Слушатели курса будут изучать специфику работы с детьми с инвалидностью, стратегии поддержки этих детей и механизмы их вовлечения во взаимодействие со сверстниками. Занятия будут проходить в Петрозаводске с сентября по ноябрь 2017 года, сообщает агентство социальной информации.

Школа волонтеров — часть проекта "Искусство помогать", который осуществляет юниорский союз "Дорога" совместно с Карельским центром добровольчества при поддержке Министерства социальной защиты, труда и занятости.

На обучение приглашаются жители Петрозаводска, в том числе школьники и студенты. Школа будет работать на базе детско-юношеского центра Петрозаводска на проспекте Александра Невского. Волонтеры из районов Карелии пройдут обучение в школе в дистанционном режиме. Занятия будут вести специалисты с опытом в добровольчестве и создании инклюзивной среды Дарья Маковецкая, Ирина Рынкевич, Роман Каляшов, Александр Блышко и Светлана Начинова.

"Состав школы будущих волонтеров разный: к нам приходят и школьники, и студенты, причем не только будущие психологи, но и экономисты. Приходят и уже работающие люди, и даже специалисты из страховой компании", — рассказала Агентству социальной информации организатор и руководитель проекта Наталья Никулина.

Сейчас в школу записались 50 человек из Сортавалы, Питкяранты, Беломорска, Петрозаводска, Пудожа и Олонца. По итогам курса слушатели сдадут зачет в форме электронного тестирования и получат сертификаты слушателей курса инклюзивного волонтерства. Юниорский союз "Дорога" проведет два десанта в районах Карелии и поделится своим опытом интегрированных занятий.