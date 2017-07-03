В Петрозаводске подросток украл 12 кг сыра из продуктового магазина

В карельской столице задержан 17-летний житель города, подозреваемый в краже из магазина, сообщает отделение Росгвардии.

По информации ведомства, в субботу из магазина на набережной Ла-Рошель 17-летний житель Петрозаводска вынес в рюкзаке 12 килограммов сыра разных наименований.

О краже сотрудники магазина узнали при просмотре камер видеонаблюдения.

Была составлена ориентировка, по которой в ходе оперативно-розыскных мероприятий на проспекте Александра Невского был задержан подозреваемый, который не стал отрицать свою вину.

Подросток передан в отдел полиции.