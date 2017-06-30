В Петрозаводске появилась новая велопарковка

Возле корпуса института экономики и права ПетрГУ теперь есть полезный арт-объект.

Своей архитектурой арт-велопарковка, которую назвали "По-карельски", напоминает "древо жизни", символизирующее благополучие и процветание. В качестве формы и орнамента арт-конструкции выбраны элементы древнего карельского изобразительного искусства - различные геометрические фигуры, выполненные в цветовой гамме красного и зеленого цветов, которые традиционно использовались карельскими мастерами, сообщает сайт ПетрГУ.

Парковку собрали доценты ИЛГСН ПетрГУ Сергей Перский и Александр Селиверстов.

- Функциональное назначение выражается в оборудовании парковочных мест для велосипедов и возможности установки информационного стенда, что направлено на развитие велоинфраструктуры. С эстетической стороны такая велопарковка способствует созданию благоприятной и яркой пространственной среды для студентов и сотрудников. В дальнейшем планируется установка информационного стенда. В начале нового учебного года планируется установка подсветки на основе солнечной энергии, - рассказал Александр Селиверстовов.

Парковка для велосипедов установлена в рамках реализации проекта "Новое пространство: инженерно-технические решения для создания малых архитектурных форм на университетских территориях, включая территорию кампуса" в рамках развития образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности "Инженерный иннопарк" (программа министерства образования и науки России 2017-2021 гг. по развитию опорных университетов).