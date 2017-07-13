В Петрозаводске появилась очередная новая улица

Мэрия Петрозаводска занялась упорядочением адресного хозяйства в местечке Выгойнаволок, что на южной окраине города.

"Адресному объекту присвоено наименование Выгойнаволокский проезд, - пояснили в комиссии по присвоению, изменению и аннулированию адресов, которая функционирует при городской администрации. - Это название не новое. На данный момент объекты, расположенные в районе проезда, имеют различную адресацию: это и "местечко Выгойнаволок", "территория Местечко Выгойнаволок", "населённый пункт Выгойнаволок", и даже "деревня Выгойнаволок". Данная путаница сложилась из-за изменений городской черты, произошедших в начале века. Отныне путаницы не будет: адресация должна вестись по единому наименованию. Изменение не принесёт никаких неудобств: менять документы не нужно, как и тратить на данную процедуру денежные средства".

Напомним, ранее адресная комиссия уже упорядочила адресацию зданий в районе петрозаводских железнодорожных станций Томицы, Онежский и Каменный Бор.