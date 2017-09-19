В Петрозаводске появились новые контейнеры для раздельного сбора мусора

Кроме того, продолжает свои акции по сбору бытовых отходов сбормобиль, планирующий "бумажный" и "пластиковый" рейсы.

В микрорайоне Древлянка-8 поставили контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщается в группе "Ноль отходов" ВКонтакте. Маленький контейнер предназначен для всех видов бутылок и банок – из стекла, пластика, алюминия. Большой контейнер – для любой макулатуры. Контейнеры принадлежат петрозаводскому МУП "Автоспецтранс", расположены они рядом с Семейной аллеей.

Также культуру сбора раздельного мусора продолжают развивать с помощью сбормобиля. В воскресенье, 17 сентября, в городе было собрано 3 тонны макулатуры, которую отправят на переработку, а доходы от этого – в приют для животных и на экорекламу.

В октябре сбормобиль отправится в очередные рейсы: 1 октября – "пластиковый" рейс, будут принимать пластик, пакеты, стекло, алюминий. 15 октября - "бумажный" рейс, принимается макулатура. Использованные батарейки пока не принимаются, их советуют копить до зимы, когда ситуация с переработкой прояснится.