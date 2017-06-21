В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.

Созданное общественное движение получило название "Петрозаводск – любимая столица".

Напомним, в конце мая председатель Петросовета Геннадий Боднарчук предложил разработать закон "О статусе столицы Республики Карелии". Законопроект, по мнению спикера, должен гарантировать ежегодное выделение Петрозаводску дополнительного финансирования на выполнение столичных функций.

Директор Театра кукол Карелии Любовь Васильева предложила создать общественное движение, поддерживающее идею о юридическом закреплении столичного статуса Петрозаводска. С такой инициативой она выступила на круглом столе, прошедшем сегодня в стенах тетра.

"Мы часто слышим, что Петрозаводск не столица. Вроде и считается столичным городом в республике, но не столица, - сказала Васильева. – Из него уходит та красота, которая поразила меня 24 года назад, когда я приехала сюда из Таллина. А я хочу, чтобы это был город-сад. Понимаю, что я человек творческий, мечтатель, но мечты иногда сбываются. С этими эмоциями я живу здесь много лет и хочу, чтобы всё хорошее возродилось. Думаю, у меня есть единомышленники".

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