В Петрозаводске появится мемориальная доска "Последнего адреса"

В Петрозаводске зарегистрирована первая заявка на участие в проекте "Последний адрес" для установки мемориального знака, содержащего сведения об одном из репрессированных горожан.

- Пока невозможно сказать, в память о ком из подвергшихся политическим репрессиям будет установлен мемориальный знак. Сложно предположить, как к установке знака на фасаде одного из зданий отнесутся горожане и представители власти, по какому направлению будет формироваться медийное обсуждение сложившейся ситуации, пишет политолог Олег Реут.

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