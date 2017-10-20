В Петрозаводске появится свой аналог большого праздника для выпускников "Алые паруса"

В мэрии карельской столицы обсудили проект "День выпускников", который может стать своеобразным аналогом известного праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Проект представил в четверг на заседании штаба по созданию бренда Петрозаводска начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Александр Баканчук.

"Суть проекта – шествие старшеклассников, - сказал он. – После дополнительных консультаций, в том числе с самими школьниками и с образовательными учреждениями, мы устанавливаем дату 25 мая".

В этот день выпускники 11-х классов города, а также ребята из районов Карелии, пройдут по центру карельской столицы. Заключительным мероприятием праздника станет дискотека в "Луми".

"Когда мы проводили опрос среди школьников, то все ребята однозначно поддержали это мероприятие, учитывая опыт других субъектов, районов и городов РФ", - отметил Баканчук, добавив, что к организации праздника обязательно привлекут молодежь.

Праздник хотят сделать ежегодным. Глава Петрозаводска призналась, что этот проект – своеобразная претензия карельской столицы на питерские "Алые паруса".

"Это наша претензия на "Алые паруса". Конечно, нам масштабов Санкт-Петербурга очень трудно достигнуть, но хотим, чтобы это была ежегодная традиция, а аппетит приходит во время еды", - сказала она.

"Алые паруса" – это российский праздник выпускников средних общеобразовательных школ, который отмечается в Санкт-Петербурге каждое лето.