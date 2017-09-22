В Петрозаводске появится ветеринарный блок для бездомных собак, чтобы их стерилизовать

На территории ПМУП "Автоспецтранс" начинается обустройство ветеринарного блока для стерилизации безнадзорных животных, сообщает мэрия.

"У Автоспецтранса есть вся необходимая инфраструктура для передержки безнадзорных животных, сейчас совершенствуются условия для выполнения ветеринарных действий. Параллельно идёт работа по увеличению количества отловленных животных. Все поступающие заявки предприятие отрабатывает", - сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Договор на ремонт помещений Автоспецтранса предполагает устройство ветблока для стерилизации и теплых помещений для содержания животных в послеоперационный период. Отмечается, что стерилизовать животных будет штатный ветеринарный врач предприятия.

По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, сейчас отловленных животных активно разбирают общественники, они же проводят сбор средств на их содержание и стерилизацию.

"Финансирование управления ветеринарии Республики Карелия полностью освоено: с начала года на эти средства были отловлены 400 собак. Они переданы либо владельцам, которые допустили самовыгул животных, либо в общественные организации – для дальнейшего устройства. В момент передачи все собаки чипируются", - уточнила Анна Дудырина.

Обращения по поводу агрессивного поведения бездомных собак принимает ЕДДС по телефону 051.