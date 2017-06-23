В Петрозаводске поймали серийных гаражных воров

Два жителя Петрозаводска осуждены за серию краж из гаражей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что с июня по август 2016 года ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления двое молодых людей совершили соответственно 13 и 12 краж принадлежащего жителям города имущества из гаражей на общую сумму более 500 тысяч рублей.

С последнего места преступления они скрылись, не успев завершить начатое, после того как заметили подъезжавшую патрульную автомашину. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны в тот же день.

По роковому для воров стечению обстоятельств последний вскрытый гараж оказался тем же самым, из которого они совершили первую кражу.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельствах, суд назначил одному из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму подсудимому - 4 года лишения свободы в колонии–поселении.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с виновных материального ущерба, понесенного в результате преступлений.