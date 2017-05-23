В Петрозаводске поймали пьяного водителя без прав

Пьяного водителя задержали в 4 утра на Древлянке, у бара, сообщили в отделении Росгвардии Карелии.

В минувший понедельник, 22 мая, около 4часо утра в ходе патрулирования улиц города в районе бульвара Интернационалистов сотрудники вневедомственной охраны заметили автомобиль Mazda, управлять которым, по ранее полученной информации от сотрудников группы задержания, мог гражданин в состоянии алкогольного опьянения.

После задержания автомобиля оказалось, что водитель 1975 года рождения на самом деле находился в состоянии опьянения. Это подтверждали запах алкоголя изо рта и неадекватное поведение.

Водительское удостоверение мужчина не предоставил, так как был лишён права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение ещё в 2016 году. Задержанный был передан наряду ГИБДД.