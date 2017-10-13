Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Культура
15:21, 13 Октября 2017

В Петрозаводске покажут единственную в коллекции Музея ИЗО картину Васнецова

По теме

На грандиозный концерт в Кондопогу попасть не просто, а очень просто
13.10.17 14:26
Выставка об уникальной природе Кижских шхер откроется в музее "Кижи"
12.10.17 12:22
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на острове Кижи
10.10.17 15:38
Все новости
Загрузка...

Выставка одной картины откроется 20 октября.

В Музее изобразительных искусств Республики Карелия 20 октября в 16.00 впервые после реставрации будет представлена картина русского художника Виктора Васнецова "Распятие Христа".

Это произведение было создано в 1902 году. Написана картина на холсте масляными красками и имеет внушительный размер – 210х148 см.

Музей изобразительных искусств Карелии обладает уникальной коллекцией русского искусства XVIII–XX вв., в которой находятся работы известных русских художников: Ф.С. Рокотова, И.К. Айвазовского, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, К.А. Коровина и др. "Распятие Христа" – единственное произведение В.М. Васнецова в коллекции музея. Работа долгое время не выставлялась в связи с аварийным состоянием.

"Распятие Христа" будет экспонироваться после сложной и длительной реставрации, проведенной сотрудниками мастерской масляной живописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря (г. Москва). На выставке будут подробно представлены все реставрационные процессы. Работы по реставрации выполнялись по Федеральной целевой программе "Культура России".

Выставка будет работать до 17 декабря.

По теме

На грандиозный концерт в Кондопогу попасть не просто, а очень просто
13.10.17 14:26
Выставка об уникальной природе Кижских шхер откроется в музее "Кижи"
12.10.17 12:22
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на острове Кижи
10.10.17 15:38
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 15:35
Тема недели
Сборы жуткого урожая
Массовую гибель норок на звероферме под Пряжей уже не остановить, констатируют специалисты.
"Можем повторить!" 2
Сегодня 14:32
Катастрофическое непонимание 47
10.10.2017 10:58
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
09.10.2017 11:18
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
Вся аналитика

Чтиво

12.10.2017 16:27
Личное мнение
О моей зарплате 12
Лауреат республиканского конкурса "Учитель года", преподаватель информатики из Сегежи  Виталий Меньшиков  рассказал, какую хорошую зарплату он получает.
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Жемчужина России. Grand-финал
детям
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»