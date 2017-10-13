В Петрозаводске покажут единственную в коллекции Музея ИЗО картину Васнецова

Выставка одной картины откроется 20 октября.

В Музее изобразительных искусств Республики Карелия 20 октября в 16.00 впервые после реставрации будет представлена картина русского художника Виктора Васнецова "Распятие Христа".

Это произведение было создано в 1902 году. Написана картина на холсте масляными красками и имеет внушительный размер – 210х148 см.

Музей изобразительных искусств Карелии обладает уникальной коллекцией русского искусства XVIII–XX вв., в которой находятся работы известных русских художников: Ф.С. Рокотова, И.К. Айвазовского, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, К.А. Коровина и др. "Распятие Христа" – единственное произведение В.М. Васнецова в коллекции музея. Работа долгое время не выставлялась в связи с аварийным состоянием.

"Распятие Христа" будет экспонироваться после сложной и длительной реставрации, проведенной сотрудниками мастерской масляной живописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря (г. Москва). На выставке будут подробно представлены все реставрационные процессы. Работы по реставрации выполнялись по Федеральной целевой программе "Культура России".

Выставка будет работать до 17 декабря.