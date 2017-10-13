В Петрозаводске покажут единственную в коллекции Музея ИЗО картину Васнецова
По теме
Выставка одной картины откроется 20 октября.
В Музее изобразительных искусств Республики Карелия 20 октября в 16.00 впервые после реставрации будет представлена картина русского художника Виктора Васнецова "Распятие Христа".
Это произведение было создано в 1902 году. Написана картина на холсте масляными красками и имеет внушительный размер – 210х148 см.
Музей изобразительных искусств Карелии обладает уникальной коллекцией русского искусства XVIII–XX вв., в которой находятся работы известных русских художников: Ф.С. Рокотова, И.К. Айвазовского, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, К.А. Коровина и др. "Распятие Христа" – единственное произведение В.М. Васнецова в коллекции музея. Работа долгое время не выставлялась в связи с аварийным состоянием.
"Распятие Христа" будет экспонироваться после сложной и длительной реставрации, проведенной сотрудниками мастерской масляной живописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря (г. Москва). На выставке будут подробно представлены все реставрационные процессы. Работы по реставрации выполнялись по Федеральной целевой программе "Культура России".
Выставка будет работать до 17 декабря.
Комментарии